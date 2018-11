Cidades Menina morre após ser picada duas vezes por escorpião Maria Eduarda de Araújo Pigatto, de 10 anos, ainda chegou a ser socorrida nesta quarta-feira, mas morreu antes de receber o soro no interior de São Paulo

Mais uma criança morreu vítima de picada de escorpião no interior paulista. Maria Eduarda de Araújo Pigatto, de 10 anos, se preparava para ir à escola em Santa Bárbara d'Oeste na manhã desta quarta-feira, 7, quando, segundo familiares, foi picada no pé. Ao se abaixar ver o que ocorria teria sido atingida de novo, dessa vez na mão. A família reside no Jardim Euro...