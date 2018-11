Cidades Menina de um ano e nove meses é atacada por macaco dentro de casa O síndico do condomínio afirmou que o animal está circulando pela região há dois meses

Um macaco bugio invadiu um apartamento e atacou uma menina de um ano e nove meses nesta quarta-feira (14), na cidade de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba (PR). De acordo com informações do G1, a criança estava assistindo televisão na sala no momento em que o animal entrou pela sacada do prédio. "Ele fez dois ferimentos, um no topo da cabeça, expondo o crân...