Vida Urbana Menina de 9 anos morre após ser atropelada por caminhão enquanto brincava O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima e o veículo foi encontrado abandonado

Atualizado às 12h27 Uma criança de nove anos de idade, Amanda Ferreira dos Santos, morreu na noite do último sábado (19) após ser atropelada por um caminhão, na Rua X-18, no Setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. De acordo com testemunhas, a criança estava brincando de bicicleta na rua quando foi atingida pelo veículo. O motorista fugiu do local sem prest...