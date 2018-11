Cidades Menina de 9 anos é atropelada por motocicleta em Aparecida de Goiânia O motociclista fugiu do local sem prestar socorro

Uma criança de 9 anos foi atropelada por uma motocicleta na manhã deste sábado (3) no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro. Quando recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, a menina estava consciente e suspeita de fratura de membro inferior, além de algumas escoriações. Ela foi encaminhada para a...