Menina de 3 anos morre após ser atropelada em Nova Veneza O motorista do veículo foi preso por não ter prestado socorro a vítima

Uma criança de 3 anos morreu na noite dessa sexta-feira (14) após ser atropelada por um micro-ônibus , em Nova Veneza, cidade a 43 km de Goiânia. O motorista do veículo foi preso em flagrante pela Polícia Militar por não ter prestado socorro. Ainda não há informações sobre como aconteceu o atropelamento. De acordo com informações de funcionários do hospital...