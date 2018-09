Cidades Menina de 13 anos corta o pulso após receber ameaça de perfil da boneca Momo, no Pernambuco Garota teria recebido ameaça de que sua família seria assassinada caso não cometesse o ato

A polícia investiga o caso de uma garota de 13 anos que teria cortado o próprio pulso em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Ela teria cometido o ato obedecendo a ordens de um perfil no Facebook com a foto da boneca ‘Momo’, utilizada nas redes sociais por pessoas que se aproximam de jovens e impõem desafios semelhantes ao da Baleia Azul. O jornal O Glob...