Cidades Menina de 11 anos é estuprada em presídio no Ceará

Uma menina de 11 anos foi estuprada durante visita ao Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis), em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, no sábado. O crime foi cometido por um detento, durante o horário de visita, que acontece entre 9 e 16 horas.O presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará (Copen), Cláudio J...