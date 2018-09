Cidades Menina baleada no Jardim Primavera, em Goiânia, corre risco de morte cerebral Criança de 4 anos, atingida durante assassinato do tio, no último sábado (29), está com projétil alojado na cabeça. Irmã de 5 anos escapou por pouco. Um suspeito foi preso

Internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), a pequena A.V.F., de 4 anos, está entre a vida e a morte. Sentada numa cadeirinha de segurança veicular, a menina foi baleada na noite do último sábado, no Jardim Primavera, região Noroeste de Goiânia. Ela tinha saído para um passeio no carro do ...