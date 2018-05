Cidades Melhora estado de saúde de menina de 3 anos internada com suspeita de H1N1 em Goiânia Desde a última sexta-feira (10), Lays Lopes de Oliveira está na enfermaria do Hospital Estadual de Doenças Tropicais (HDT)

A criança de 3 anos com suspeita de H1N1, que aguardava um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) enquanto estava internada no Cais de Campinas, teve melhora em seu quadro de saúde. Desde a última sexta-feira (11), Lays Lopes de Oliveira está na enfermaria do Hospital Estadual de Doenças Tropicais (HDT). A assessoria de imprensa da unidade não detalhou o estad...