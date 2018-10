Cidades Meia tonelada de maconha é apreendida em Goiás O motorista confessou que receberia R$ 10 mil para transportar a droga de Campo Grande (MT) para Goiânia

Uma carga com mais de 670 tabletes de maconha foi apreendida, nesta terça-feira (30), na GO-341, em Mineiros, a 420 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista confessou aos policiais que receberia R$ 10 mil para transportar a droga de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Goiânia. Ainda de acordo com a PM, durante um bloqueio feito na rod...