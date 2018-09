Cidades Medicina aposta em novas técnicas para tratar paciente com dor crônica Problema que afeta cerca de 60 milhões de brasileiros é alvo de abordagem terapêutica mais ampla, que envolve métodos de regeneração celular e estimulação elétrica do sistema nervoso; objetivo é tratar pessoas resistentes aos medicamentos convencionais

Problema que afeta cerca de 60 milhões de brasileiros e crescente por causa do envelhecimento da população, a dor crônica passa a ser alvo de novas abordagens terapêuticas que fogem dos tratamentos convencionais feitos com medicamentos e reabilitação. Para o grupo de pacientes que não melhoram com as terapias padrão, médicos e cientistas têm oferecido e estudado técnicas q...