Medalha que sumiu em congresso de matemáticos vale R$ 15,8 mil

A Medalha Fields que desapareceu nesta quarta-feira (1º) no Congresso Internacional dos Matemáticos, no Rio de Janeiro, pode valer até R$ 15,8 mil. A honraria é entregue a cada quatro anos a quatro cientistas com menos de 40 anos que tenham feito pesquisas destacadas na área. Mais cedo, a organização do congresso lamentou, em nota, o desaparecimento da medalha, que es...