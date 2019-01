Vida Urbana MEC prorroga prazo para inscrição no Sisu Ministério da Educação informou esta tarde em seu site que o limite para registro segue até 23h59 de domingo, dia 27

O Ministério da Educação (MEC) informou na tarde desta quinta-feira (24) que as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram prorrogadas até 23h59 de domingo (27). O MEC informou que o site está estável e que a atualização das notas de corte só será feita à zero hora e não mais em quatro horários ao longo do dia (7h, 12h, 17h30 e 20h). O resultado da s...