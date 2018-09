Cidades MEC pede mudança no horário de verão para não afetar o Enem Ministro solicitou ao presidente Michel Temer para que os relógios só sejam adiantados depois do dia 11 de novembro

O ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, solicitou ao presidente Michel Temer para que adie o início do horário de verão por conta do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O primeiro domingo de provas, 4 de novembro, é o mesmo em que os relógios devem ser adiantados em uma hora, em parte do País. A Presidência da República ainda não respondeu ao p...