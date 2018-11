Cidades MEC lança plataforma digital para melhorar ensino médio Programa Escola do Adolescente inclui formação e apoio a professores e gestores

O Ministério da Educação (MEC) lançou hoje (27) o Programa Escola do Adolescente, que vai oferecer, por meio de uma plataforma digital, formação e apoio técnico a professores e gestores de escolas públicas. O objetivo é melhorar o desempenho de estudantes nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano. “O ensino fundamental 2 é uma das etapas que te...