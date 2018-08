Cidades MEC divulga resultado da seleção do P-Fies P-Fies atende estudantes com renda familiar entre três e cinco salários mínimos e tem o financiamento feito por bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento

O resultado do P-Fies, modalidade do Programa de Financiamento Estudantil, foi divulgado na segunda-feira (6) à noite pelo Ministério da Educação e está disponível na página do programa. O P-Fies atende estudantes com renda familiar entre três e cinco salários mínimos e tem o financiamento feito por bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento. ...