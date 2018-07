Cidades MEC divulga resultado da primeira chamada do ProUni 2018 nesta segunda-feira Bolsa integral é para o candidato que comprove uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio

A lista dos aprovados da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2018 será divulgada no site do programa nesta segunda-feira, dia 2 de julho. Os convocados devem comprovar as informações das inscrições entre esta segunda até o dia 10 de julho. O Ministério da Educação (MEC) informa que são oferecidas 174.289 bolsas de e...