MEC divulga nesta segunda-feira lista dos candidatos selecionados para o Fies

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta segunda-feira (30) os candidatos pré-selecionados para participar do Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2018. O programa é voltado para estudantes de ensino superior de instituições privadas. Do total, 50 mil vagas são destinadas para pessoas com renda per capita de até três salários mínimos por mês. Nesse c...