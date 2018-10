Cidades MEC divulga 30 ganhadores regionais do Prêmio Professores do Brasil; um deles é de Goiânia O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (15), Dia do Professor

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (15), no Dia do Professor, os vencedores da etapa regional do 11º Prêmio Professores do Brasil. Os nomes dos 30 professores de escolas públicas ganhadores estão disponíveis na internet. Um dos premiados é de Goiânia. Maria de Fatima Farias concorreu na categoria Ensino Médio, com o Colégio estadual Profes...