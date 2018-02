Mecânico receberá ferramentas como parte de indenização trabalhista

Um mecânico indenizado em R$ 8 mil vai receber do ex-patrão, dono de uma oficina, parte do pagamento em ferramentas de trabalho. A audiência de conciliação entre as partes aconteceu nesta terça-feira (27), no Fórum de Goiânia.

Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO), o ex-empregado trabalhou na oficina por um ano e um mês e entrou na Justiça para requerer seus direitos. O advogado do mecânico, Diógenes Soares de Oliveira, argumentou que empregador não realizava os depósitos do FGTS em conta, embora descontasse o valor normalmente do salário de seu cliente. Houve também queixa de atrasos no salário e pagamento de horas extras.

O advogado explicou que o cliente era o único funcionário da oficina e que quando o proprietário resolveu encerrar as atividades, sugeriu que o mecânico tocasse o negócio. Por causa disso, durante a conciliação ficou estabelecido que o ex-patrão indenizará o ex-funcionário no valor de R$ 8 mil, sendo que R$ 2 mil serão pagos em dinheiro e R$ 6 mil em ferramentas de trabalho e, segundo o advogado, o cliente seguirá no estabelecimento à frente do negócio.