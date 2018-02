Maurício Sampaio recorrerá de decisão que determinou o bloqueio de R$ 2,9 milhões

O empresário Maurício Sampaio vai recorrer da decisão do juiz Ricardo Prata, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 2.928.252,79 em tutela provisória de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pela promotora Villis Marra.





Em nota, a assessoria de Maurício Sampaio afirmou que o empresário vai recorrer desta decisão proferida pelo juiz Ricardo Prata, assim como fez em outras determinações “proferidas pelo mesmo magistrado, quando o julgou de forma parcial e arbitrária”. Em relação ao juiz, a assessoria informou que Sampaio tomará providencias cabíveis perante ao órgão disciplinar competente.

No texto, a decisão do juiz é classificada com estranha, pois o pedido foi feito em 2016. “Não se pode ter como urgente, e a antecipação da tutela só se justifica diante de uma urgência, num requerimento apresentado há mais de 2 anos. O propósito da decisão, por certo, é outro, que difere da ação proposta!”, informou a assessoria.

A decisão do magistrado foi publicada em nota na coluna Direito & Justiça na edição dessa terça-feira (27) do POPULAR. A liminar determina também o bloqueio de bens de outros três réus, que teriam auxiliado o repasse de valores a Sampaio, que somam R$ 330.225,49

A coluna destacou que, de acordo com a promotora, a prestação de contas do interventor do 1º Tabelionato de Protestos e Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia do qual Maurício Sampaio era titular, “relativa ao período de junho de 2013 a junho de 2014, indicou lesão aos cofres públicos no valor de R$ 2.928.252,79”.