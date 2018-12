Vida Urbana Materno Infantil retoma as atividades nesta sexta-feira (28) Além do HMI, o Huapa e o HEMNSL também voltarão a funcionar ainda nesta sexta-feira. Repasses garantem o funcionamento até a próxima quarta-feira (2)

O Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) voltará a funcionar nesta sexta-feira (28), assim como as outras duas unidades geridas pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH), o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Huapa) e o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL). De acordo com a Orga...