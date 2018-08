Cidades Matemático recebe nova medalha após ter original roubada A medalha que substituiu a original seria exposta na sede da União Internacional de Matemática, em Berlim

A organização do Congresso Internacional de Matemáticos (ICM 2018) entregou neste sábado, 4, um novo exemplar da Medalha Fields ao matemático Caucher Birkar, que foi roubada minutos depois de ser entregue a ele na última quarta-feira. A cerimônia ocorreu por volta de meio-dia no Riocentro, um centro de eventos no Rio de Janeiro onde está sendo realizado o encontro. A...