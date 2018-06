Cidades Marido que matou mulher grávida tem prisão preventiva decretada em Goiânia Aginaldo Veríssimo Coelho, de 50 anos, alegou ter cometido o crime por suspeitar de uma traição

A prisão do motorista Aginaldo Veríssimo Coelho, de 50 anos, foi convertida para preventiva na tarde desta terça-feira (5). A decisão foi do juiz Jesseir Coelho de Alcântara, durante audiência de custódia, no plenário do Salão do Júri do Fórum Criminal, em Goiânia. O homem confessou que matou a ex-companheira, Denize Ferreira da Silva, de 32 anos, que estava grávid...