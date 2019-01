Vida Urbana Marido presta nesta quinta depoimento sobre agressão em elevador Caso foi parar na polícia após síndico ver imagens em câmeras de circuito interno de prédio em Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF

Está agendado para esta quinta-feira (3) o depoimento do homem que aparece no vídeo do circuito de segurança de um prédio residencial de Valparaíso de Goiás (188 km de Goiânia) atacando a mulher com socos e tapas. A vítima das agressões prestou depoimento no início da tarde de ontem e negou que já tivesse sido agredida outras vezes pelo marido. Titular da Delegacia...