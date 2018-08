Cidades Marido mata mulher com 20 facadas na frente da filha e foge A vítima já havia denunciado o companheiro por violência doméstica

Uma mulher foi esfaqueada e morta pelo marido na noite deste domingo (26), no Distrito Federal. A filha do casal, de 8 anos, presenciou o crime e entrou em estado de choque. As informações são do G1. A vítima foi identificada como Maria Regina Araújo, de 44 anos. Ela foi esfaqueada mais de 20 vezes pelo marido, Eduardo Gonçalves de Souza. O crime ocorreu por vol...