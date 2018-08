Cidades Marido de advogada morta tenta suicídio na cadeia e defesa pede transferência para tratamento A Penitenciária informou que o suspeito apresentava hematomas no pescoço e aparentemente havia se cortado

Preso acusado de assassinar a esposa, Tatiane Spitzner, o professor Luís Felipe Manvailer teria tentado “tirar a própria vida” dentro do presídio de Guarapuava, no Paraná. De acordo com o portal G1, a defesa do agressor de 32 anos pediu que ele fosse transferido para tratamento psiquiátrico. A advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, foi encontrada morta dentro do apa...