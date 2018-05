Cidades Marido é suspeito de assassinar mulher a tiros, em Formosa De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o homem é agente prisional na cidade de Barra do Garças (MT) e fugiu após cometer o crime

Uma mulher de 37 anos foi morta a tiros dentro de casa, na noite deste domingo (20), em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O crime teria sido cometido pelo marido da vítima após uma discussão. De acordo com informações da Polícia Civil (PC) de Goiás, o homem é agente prisional na cidade de Barra do Garças (MT) e fugiu após cometer o homicídio. O caso é apur...