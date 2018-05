Cidades Marido é preso após atacar mulher e deixar faca cravada nas costas da vítima O suspeito fugiu e se escondeu na casa de parentes

Um homem de 41 anos foi preso após esfaquear a mulher nessa terça-feira (23), em Ceilândia. A vítima, de 38 anos, ficou com a arma cravada nas costas e precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Ceilândia, onde passou por procedimento cirúrgico para retirada da faca. De acordo com ...