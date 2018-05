Cidades Marginal Botafogo terá obra definitiva no período de estiagem Seinfra vai realizar trabalhos antes de licitação e dinheiro federal, com mudanças no canal e bacias de contenção. Pista será liberada no final do mês

Uma pessoa em situação de rua estendeu um varal e suas roupas entre um muro e outro do canal do Córrego Botafogo no final da manhã de segunda. Era o único que trabalhava no trecho interditado da Marginal naquele horário. O fato não deve atrapalhar o fim das interdições na via expressa da capital, estimada para o próximo dia 31, segundo a Prefeitura. A partir disso, o...