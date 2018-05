Cidades Marginal Botafogo terá dois trechos liberados para tráfego nesta quinta-feira, em Goiânia De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), o tráfego será permitido a partir das 12h entre a Avenida Anhanguera e a Avenida Independência, nos dois sentidos

Atualizado às 19h01 O trecho da Marginal Botafogo entre a Avenida Anhanguera e a Avenida Independência voltará a ser trafegável a partir desta quinta-feira (17) nos dois sentidos, em Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), as obras de recuperação dos chamados terceiro e do quarto trechos da via serão finaliz...