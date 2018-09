Cidades Marginal Botafogo tem 20% das obras concluídas Titular da Seinfra mantém entrega para 5 de dezembro e diz que trabalho na parte interna do canal deve ser finalizado antes do começo do período chuvoso

As obras de restauração da Marginal Botafogo, via expressa de Goiânia, iniciadas em julho, estão com 20% do trabalho concluído, afirma o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Dolzonan Mattos. A obra, que tem entrega marcada para dia 5 de dezembro, está em etapa de preenchimento e concretagem da parte interior do canal do cór...