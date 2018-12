Vida Urbana Marginal Botafogo será liberada totalmente nesta sexta-feira Via expressa, que liga as regiões Norte e Sul de Goiânia, passou por reformas durante cinco meses

Após cinco meses de obras, a Marginal Botafogo, em Goiânia, será liberada totalmente para o fluxo normal de veículos nesta sexta-feira (14). A via expressa, que liga as regiões Norte e Sul da capital, precisou passar por reparos após fortes chuvas danificarem o canal que separa seus dois lados. Na época da interdição, no último mês de julho, técnicos da Secretaria Munici...