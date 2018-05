Cidades Marginal Botafogo não será liberada no prazo Prefeitura tinha o objetivo de concluir trabalhos e liberar via até o dia 31 de maio, mas o trecho sob a Avenida Araguaia, no Centro, sentido Norte-Sul, continuará interditado

A liberação para o tráfego na Marginal Botafogo deve demorar mais de duas semanas para acontecer, relatou o secretário Dolzonan Matos, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). A ideia inicial da Prefeitura de Goiânia era entregar todos os trechos até o dia 31 deste mês, mas a intervenção no ponto abaixo da ponte da Avenida Araguaia, no Centro, sent...