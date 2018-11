Cidades Marcelo Piloto é extraditado do Paraguai para o Brasil Narcotraficante brasileiro é suspeito de matar uma garota, de 17 anos, para evitar extradição

O brasileiro Marcelo Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, acusado de tráfico internacional, falsidade ideológica e homicídios, foi extraditado hoje (19) do Paraguai para o Brasil. Segundo a imprensa do Paraguai, ele deixou o país em uma aeronave do Grupo Aerotático da Força Aérea Paraguaia às 5h05. Traficante confesso, Marcelo Piloto fugiu do Brasil depois de s...