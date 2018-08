Cidades Manutenção emergencial pode afetar abastecimento de água em bairros de Aparecida e Goiânia A previsão é que o abastecimento normalize até a noite desta quarta-feira (29), informou a Saneago

Uma manutenção emergencial será realizada na noite desta terça-feira (28) na Estação Elevatória do Sistema Meia Ponte. Segundo a Saneago, os reservatórios ainda estão trabalhando dentro do nível normal, mas o abastecimento pode ser parcialmente prejudicado nas regiões norte e sudoeste de Goiânia e bairros da região do Setor Garavelo em Aparecida de Goiânia no decorrer d...