Manifestantes e seguranças entram em conflito na Assembleia Legislativa de Goiás; veja vídeo

Um conflito entre participantes de coletivos feministas que acampam na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e a polícia legislativa ocorreu na tarde desta quarta-feira (7). Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o embate físico entre os envolvidos, ocorrido no saguão do prédio.

De acordo com o Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno e a Comissão Organizadora do ato público #2018M Goiás, a segurança da Casa agiu com violência quando mulheres que integram atos de “celebração crítica” pelo Dia Internacional da Mulher tentaram entrar na Alego.

Em nota divulgada nesta tarde, as entidades afirmam que as participantes tentaram se abrigar no local após o início da chuva, mas foram impedidas de entrar “com violência e agredidas com empurrões, chutes e spray de pimenta”.

Segundo a assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa de Goiás, o acontecimento caracterizou uma quebra de acordo com a Casa, que havia solicitado que os manifestantes acampados permanecessem apenas do lado de fora. Diante do desacordo, conforme explica, as pessoas envolvidas foram contidas e houve uso de spray de pimenta. A Alego nega, porém, que tenha havido violência ou ferimentos causados aos envolvidos.

Ao fim da tarde, a situação no local já havia se normalizado.