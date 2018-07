Cidades Malala comemora 21º aniversário no Pão de Açúcar Ativista paquistanesa disse recentemente no País que a educação é o melhor investimento

Em visita ao Brasil esta semana, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014 por sua luta na defesa da educação das meninas, comemorou o seu 21º aniversário no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Pela conta do Instagram da Fundação Malala, a jovem postou uma foto de bailarinas que participam do projeto social Na Ponta dos Pés. “...