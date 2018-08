Cidades Mais uma adolescente que foi arremessada de brinquedo em Ceres recebe alta Acidente aconteceu na madrugada do último domingo (26). Quatro garotas ficaram feridas na ocorrência

Uma das quatro estudantes que foram arremessadas de um brinquedo em Ceres, no Centro do Estado, na madrugada do último domingo (26), recebeu alta, nesta sexta-feira (31). A adolescente é a segunda vítima a ter liberação médica. As outras duas vítimas seguem internadas. Uma das vítimas, de 16 anos, caiu na escada do brinquedo e teve traumatismo craniano além de vár...