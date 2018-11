Cidades Mais Médicos tem 97,2% das vagas preenchidas, segundo Ministério da Saúde De acordo com a pasta, até as 12h desta segunda-feira (26), 8.278 profissionais já estavam alocados em municípios para atuação imediata

O Ministério da Saúde informou que 97,2% das vagas ofertadas em novo edital do Programa Mais Médicos foram preenchidas. De acordo com a pasta, até as 12h desta segunda-feira (26), 8.278 profissionais já estavam alocados em municípios para atuação imediata. Ainda segundo a pasta, a apresentação dos médicos e a entrega de documentos previstos no edital deve ser fe...