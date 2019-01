Vida Urbana Mais Médicos: profissionais têm novas datas para selecionar municípios De acordo com o Ministério da Saúde, a alteração no cronograma se deu por conta do período de carnaval

Brasileiros formados no exterior e estrangeiros inscritos no Programa Mais Médicos têm novas datas para selecionar os municípios que ainda têm vagas abertas. O primeiro grupo tem os dias 7 e 8 de fevereiro para escolher a localidade no site do programa. Nos dias 18 e 19 do mesmo mês, será a vez de estrangeiros terem acesso ao sistema para optar pelas vagas. De acordo...