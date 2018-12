Vida Urbana Mais Médicos: Ministério da Saúde prorroga inscrições para formados no exterior Segundo o ministério, a medida foi tomada após picos de instabilidade do site do programa

O Ministério da Saúde prorrogou as inscrições de brasileiros e estrangeiros formados no exterior (sem registro no Brasil) para participação no Programa Mais Médicos. Os candidatos têm até o próximo domingo (16) para enviar documentação à pasta. Segundo o ministério, a medida foi tomada após picos de instabilidade do site do programa. Até ontem (13), 6.634 ...