Vida Urbana Mais Médicos: brasileiros devem se apresentar a partir desta segunda (7) Candidatos que desistirem dos postos terão as vagas colocadas de volta ao edital do Mais Médicos

Profissionais com registro no Brasil inscritos na segunda chamada do Programa Mais Médicos devem se apresentar a partir desta segunda-feira (7) aos municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, o prazo vai até a próxima quinta-feira (10). Médicos que decidirem não comparecer mais às atividades devem informar ao município onde trabalharia, que fica encarregado de com...