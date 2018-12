Cidades Mais Médicos abrirá inscrições para profissionais formados no exterior Os candidatos terão entre os dias 11 e 14 de dezembro para enviar documentação ao ministério

O Ministério da Saúde decidiu abrir as inscrições do Programa Mais Médicos aos profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior (sem registro no Brasil). Os candidatos terão entre os dias 11 e 14 de dezembro para enviar documentação ao ministério e estarem aptos para validação da inscrição. Hoje (7), às 23h59, termina a inscrição de médicos com...