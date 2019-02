Vida Urbana Mais de dez veículos pegam fogo no pátio do Detran em Goianira No local, seis viaturas e 14 bombeiros militares agiram no combate às chamas, com a utilização de cerca de 10.000 litros de água

Veículos que estavam no pátio do de Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO) pegaram fogo na cidade de Goianira, que fica a 32,7 km de Goiânia. Onze veículos de um total de 1600 foram queimados, durante a tarde desta sexta-feira (1º). No local, seis viaturas e 14 bombeiros militares agiram no combate às chamas, com a utilização de cerca de 10.000 litros de águ...