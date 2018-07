Cidades Mais de 500 mil alunos da rede estadual voltam às aulas nesta quarta-feira (1) em Goiás Ainda nessa semana, os diretores eleitos vão ser empossados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás

Mais de 500 mil alunos da rede pública retornam as salas de aula nesta quarta-feira (1), em todas as cidades do estado de Goiás. São 1.160 unidades educacionais preparadas para retomar o ano letivo, que tem previsão de encerrar no dia 21 de dezembro. Para o segundo semestre, mais de 3.700 novos alunos foram matriculados. De acordo com a gerente de Avaliação da Red...