Mais de 50 celulares são apreendidos durante revista no presídio de Jataí

Durante uma revista na manhã desta quarta-feira (20), nas celas da ala “A” do presídio de Jataí, na região Sudoeste do Estado, os agentes penitenciários encontraram diversos itens irregulares escondidos no cárcere. Uma revista pessoal também foi realizada pelos plantonistas. O procedimento foi confirmado pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP). O POPULA...