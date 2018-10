Cidades Mais de 2 milhões de estudantes ainda não sabem onde farão o Enem Em 2017, a poucas horas para o início do exame, cerca de 15% dos inscritos não haviam consultado o cartão de confirmação

Cerca de 2,1 milhões de estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda não sabem onde farão as provas, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame será nos dias 4 e 11 de novembro. A recomendação é que os estudantes consultem o local de prova o quanto antes e façam, com antecedência, o trajeto a...