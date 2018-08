Cidades Mais de 170 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos na BR-364 Motorista tentou apresentar em Santa Rita do Araguaia uma nota fiscal falsa de arroz para justificar a carga, que seria levada para Goiânia, à PRF e foi preso

Mais de três mil caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na noite dessa sexta-feira (10) na BR-364, em Santa Rita do Araguaia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ainda na rodovia, o condutor do veículo estava com um comportamento estranho. Quando os policiais passaram pelo caminhão, o motorista teria fechado a cortina da cabine. A...