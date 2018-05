Cidades Mais de 17,7 mil doses aplicadas no dia D de vacinação na capital Balanço final, após um mês de campanha, fez Goiânia ultrapassar a meta do Ministério da Saúde para grupos prioritários, chegando a mais de 92%

As unidades de saúde de todo o País abriram suas portas hoje para o dia D da vacinação contra a gripe Influenza. Em Goiânia, balanço final na noite de sábado (12) indicou 17.702 doses aplicadas nas pessoas dos grupos prioritários. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não trabalha com uma meta para o dia específico, já que a intenção é cumprir o índice de 90% do grupo...